Чеченцы без страховки спасли паркурщика, застрявшего на опасной высоте - видео

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-05T13:38:14+03:00

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В социальных сетях появился ролик, на котором двое мужчин, высунувшись из окна какой-то квартиры, снимают мальчика с опасной для жизни высоты. Он чудом оказался там и уже держался из последних сил. Однако не известно, как мальчик смог туда попасть.

В ходе операции двое мужчин предприняли рискованный шаг. Один из них вылез в окно и, держась только за корпус кондиционера, снял обессиленного мальчишку. Другой же в это время зафиксировал первого и забрал малыша. Третий, появившийся мелком, принимал ребенка последним.

Никто в операции не пострадал. Комментаторы восхитились храбростью мужчины и его помощника. Правда, некоторые посмеялись над ситуацией, которая могла закончиться трагично.

- А где продолжение, где его ремнем наказывают?

Но многие согласились, что обстоятельства, при которых мальчик оказался на опасной высотке, надо выяснять.

Мужчины без страховки сняли маленького мальчика с опасной высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU