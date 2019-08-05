2019-08-05T13:38:14+03:00
Общество

Чеченцы без страховки спасли паркурщика, застрявшего на опасной высоте - видео

Никто не пострадал
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Дагестанцы без страховки спасли паркурщика, застрявшего на опасной высотеДагестанцы без страховки спасли паркурщика, застрявшего на опасной высотеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В социальных сетях появился ролик, на котором двое мужчин, высунувшись из окна какой-то квартиры, снимают мальчика с опасной для жизни высоты. Он чудом оказался там и уже держался из последних сил. Однако не известно, как мальчик смог туда попасть.

В ходе операции двое мужчин предприняли рискованный шаг. Один из них вылез в окно и, держась только за корпус кондиционера, снял обессиленного мальчишку. Другой же в это время зафиксировал первого и забрал малыша. Третий, появившийся мелком, принимал ребенка последним.

Никто в операции не пострадал. Комментаторы восхитились храбростью мужчины и его помощника. Правда, некоторые посмеялись над ситуацией, которая могла закончиться трагично.

- А где продолжение, где его ремнем наказывают?

Но многие согласились, что обстоятельства, при которых мальчик оказался на опасной высотке, надо выяснять.

Мужчины без страховки сняли маленького мальчика с опасной высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
40 населенных пунктов Дагестана остаются без света
У троллейбуса № 4 в Ставрополе изменится маршрут
Новым ректором СКФУ стала доцент кафедры бухучета
Врио главы Ингушетии представил своего нового представителя в Москве
На Ставрополье 51 минута, на Кавказе — час, в Ингушетии — два: сколько времени терапевт уделяет пациенту за год
Выставку украшений древних женщин организуют в Железноводске
В трех городах Ставрополья заменят 21 лифт
Москвич «кинул» ставропольского бизнесмена на 5 млн рублей
Полиция накрыла ресторанный притон в Махачкале
Работала курьером для осужденных: сотрудницу колонии в Пятигорске подозревают во взяточничестве
Убийство за суицид попытался выдать ставропольский Отелло
Видео: на Холодных родниках в Ставрополе ветер опрокинул дерево в бассейн
Молодой водитель на Ставрополье устроил экшн на дороге: три человека пострадали
В Ставрополе ветка проткнула дверь балкона жителей многоэтажки
Посадил ребенка на мотоцикл и опрокинул водитель без прав в Железноводске
У 30 чиновников из Дагестана нашли неверные данные в декларациях о доходах
На «Автошоке» в Невинномысске выступили рок-группы «Алиса» и «КняZZ»
Газоснабжение абонентов, отключенных из-за пожара во Владикавказе, восстановлено по временной схеме
Сувлаки у Андрея Джатдоева: на картах Ставрополя появилось кафе имени главы города