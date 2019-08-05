Работала курьером для осужденных: сотрудницу колонии в Пятигорске подозревают во взяточничестве

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-05T11:38:37+03:00

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Сотрудник следственного изолятора в Пятигорске подозревается в получении взятки и превышении полномочий. Следствие полагает, что женщина с декабря 2018 года по 5 января 2019 года пронесла на режимную территорию мобильный телефон для осужденного. За это ее банковская карта пополнилась на 20 тысяч рублей. Был зафиксирован и еще один случай.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU