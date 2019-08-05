Работала курьером для осужденных: сотрудницу колонии в Пятигорске подозревают во взяточничестве
За 20 тысяч рублей она проносила мобильники заключенным
Изменить размер текста:
Сотрудник следственного изолятора в Пятигорске подозревается в получении взятки и превышении полномочий. Следствие полагает, что женщина с декабря 2018 года по 5 января 2019 года пронесла на режимную территорию мобильный телефон для осужденного. За это ее банковская карта пополнилась на 20 тысяч рублей. Был зафиксирован и еще один случай.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU