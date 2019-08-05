2019-08-05T12:02:56+03:00
Происшествия

Полиция накрыла ресторанный притон в Махачкале

Владелец заведения сдавал кабинки для употребления наркотиков
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники МВД по Дагестану нашли и пресекли работу притона, который действовал внутри махачкалинского ресторана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Мак-2019», установлено, что 36-летний житель поселка Семендер, работающий администратором одного из столичных ресторанов, предоставлял кабины для потребления наркотических средств, - сказано в сообщении.

Задержанные не оказывали сопротивление, их поймали с поличным. Всех находившихся внутри «особых» комнат — хозяина, администратора и их посетителей — отвезли в отдел. Сейчас собираются материалы, чтобы принять окончательное процессуальное решение.

Задержание в махачкалинском притоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
40 населенных пунктов Дагестана остаются без света
У троллейбуса № 4 в Ставрополе изменится маршрут
Новым ректором СКФУ стала доцент кафедры бухучета
Врио главы Ингушетии представил своего нового представителя в Москве
На Ставрополье 51 минута, на Кавказе — час, в Ингушетии — два: сколько времени терапевт уделяет пациенту за год
Выставку украшений древних женщин организуют в Железноводске
В трех городах Ставрополья заменят 21 лифт
Москвич «кинул» ставропольского бизнесмена на 5 млн рублей
Работала курьером для осужденных: сотрудницу колонии в Пятигорске подозревают во взяточничестве
Убийство за суицид попытался выдать ставропольский Отелло
Чеченцы без страховки спасли паркурщика, застрявшего на опасной высоте - видео
Видео: на Холодных родниках в Ставрополе ветер опрокинул дерево в бассейн
Молодой водитель на Ставрополье устроил экшн на дороге: три человека пострадали
В Ставрополе ветка проткнула дверь балкона жителей многоэтажки
Посадил ребенка на мотоцикл и опрокинул водитель без прав в Железноводске
У 30 чиновников из Дагестана нашли неверные данные в декларациях о доходах
На «Автошоке» в Невинномысске выступили рок-группы «Алиса» и «КняZZ»
Газоснабжение абонентов, отключенных из-за пожара во Владикавказе, восстановлено по временной схеме
Сувлаки у Андрея Джатдоева: на картах Ставрополя появилось кафе имени главы города