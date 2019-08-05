Полиция накрыла ресторанный притон в Махачкале

СЕГОДНЯ 12:02 2019-08-05T12:02:56+03:00

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Сотрудники МВД по Дагестану нашли и пресекли работу притона, который действовал внутри махачкалинского ресторана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Мак-2019», установлено, что 36-летний житель поселка Семендер, работающий администратором одного из столичных ресторанов, предоставлял кабины для потребления наркотических средств, - сказано в сообщении.

Задержанные не оказывали сопротивление, их поймали с поличным. Всех находившихся внутри «особых» комнат — хозяина, администратора и их посетителей — отвезли в отдел. Сейчас собираются материалы, чтобы принять окончательное процессуальное решение.

Задержание в махачкалинском притоне.

ИСТОЧНИК KP.RU