Москвич «кинул» ставропольского бизнесмена на 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-05T12:04:53+03:00

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В крупном мошенничестве на Ставрополье обвиняют 43-летнего жителя Москвы.

Руководитель одной из пятигорских компаний в сфере автобизнеса заявил, что его обманули. Он заключил договор с организацией на переоборудование двух пассажирских автобусов в «премимум-класс» и передал больше 5 млн рублей в качестве аванса. Но обязательств сторона не выполнила.

Оказалось, что фактически не существовало и организации. Злоумышленник был задержан в Москве, доставлен в отдел полиции. На месте он признался в мошенничестве, но сообщил, что деньги уже потратил.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Замоскворецкий районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.

Разыскиваются и другие люди, причастные к мошенничеству, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU