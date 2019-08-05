2019-08-05T12:14:46+03:00
Недвижимость

В трех городах Ставрополья заменят 21 лифт

К работам приступили в Ставрополе, Георгиевске и Ессентуках
Полина ШАПОШНИКОВА
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В трех городах Ставрополья одновременно приступили к замене 51 лифта в 21 многоэатжке. В домах Ставрополя, Георгиевска и Ессентуков, где на один подъезд приходится два лифта, подъемники меняют по очереди.

Скоро к замене приступят в Железноводске и Минеральных Водах. Всего в крае будут установлены 248 новых лифтов. Старые прослужили уже больше 30 лет и отправятся на заслуженную пенсию.

В 2020 году запланирована замена 427 лифтов в 110 домах, сообщили в минЖКХ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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