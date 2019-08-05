Новым ректором СКФУ стала доцент кафедры бухучета
Алину Левитскую сменила на посту Ирина Соловеьва
Фото: http://www.ncfu.ru
Изменить размер текста:
Министерство науки и высшего образования России издало приказ о назначении врио ректора СКФУ Ирины Соловьевой. С 6 августа она официально приступает к своим обязанностям. Но срок ее полномочий ограничен 1 годом.
Соловьева работала проректором вуза по учебной работе. Женщина является кандидатом экономических наук и имеет педагогический стаж 25 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU