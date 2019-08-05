У троллейбуса № 4 в Ставрополе изменится маршрут

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-05T14:25:29+03:00

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С 26 августа троллейбус № 4 в Ставрополе пойдет по новому маршруту. Конечные остановки у транспорта не изменятся: четвертая горбольница и ж/д — вокзал.

Но если раньше рогатый транспорт курсировал до улицы 45-я параллель от кинотеатра «Салют» на 50 лет ВЛКСМ, то с конца августа он к больнице пойдет по Шпаковской, затем — по Пирогова. Такая поправка сделана для жителей Перспективного микрорайона, которым станет проще уехать в центр, пишет «Победа26».

ИСТОЧНИК KP.RU