У троллейбуса № 4 в Ставрополе изменится маршрут
Нововведение облегчит жизнь жителям Перспективного
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С 26 августа троллейбус № 4 в Ставрополе пойдет по новому маршруту. Конечные остановки у транспорта не изменятся: четвертая горбольница и ж/д — вокзал.
Но если раньше рогатый транспорт курсировал до улицы 45-я параллель от кинотеатра «Салют» на 50 лет ВЛКСМ, то с конца августа он к больнице пойдет по Шпаковской, затем — по Пирогова. Такая поправка сделана для жителей Перспективного микрорайона, которым станет проще уехать в центр, пишет «Победа26».
ИСТОЧНИК KP.RU