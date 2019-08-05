40 населенных пунктов Дагестана остаются без света

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-05T14:39:11+03:00

Причины пока что не известны

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В 40 населенных пунктах нескольких районов Дагестана отключили электричество. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

- Аварийное отключение энергоснабжения в 14 населенных пунктах Дербентского, четырех населенных пунктах Табасаранского, 11 Левашинского, пяти Сулейман-Стальского, трех Каякентского районов и частично в городе Дербенте, - сказано в сообщении.

Сейчас, передают в ведомстве, в каждом проблемном населенном пункте работают электрики. Причины отключения пока что не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU