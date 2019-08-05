40 населенных пунктов Дагестана остаются без света
Причины пока что не известны
Изменить размер текста:
В 40 населенных пунктах нескольких районов Дагестана отключили электричество. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.
- Аварийное отключение энергоснабжения в 14 населенных пунктах Дербентского, четырех населенных пунктах Табасаранского, 11 Левашинского, пяти Сулейман-Стальского, трех Каякентского районов и частично в городе Дербенте, - сказано в сообщении.
Сейчас, передают в ведомстве, в каждом проблемном населенном пункте работают электрики. Причины отключения пока что не известны.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»