Кремль построят в Железноводске для детей
Детская площадка со столичной изюминкой разместится у входа в парк
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В железноводском поселке Иноземцево построят детский городок в виде московского Кремля, пишет Newstracker. Площадка для ребят разместится перед входом в парк, реконструкция которого сейчас практически завершена. В месте отдыха, помимо концертной площади и амфитеатра, установят площадки для воркаута, роллердрома и памп-трека.
Всего на благоустройство парка выделено 90 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU