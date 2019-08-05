Кремль построят в Железноводске для детей

СЕГОДНЯ 16:44 2019-08-05T16:44:31+03:00

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В железноводском поселке Иноземцево построят детский городок в виде московского Кремля, пишет Newstracker. Площадка для ребят разместится перед входом в парк, реконструкция которого сейчас практически завершена. В месте отдыха, помимо концертной площади и амфитеатра, установят площадки для воркаута, роллердрома и памп-трека.

Всего на благоустройство парка выделено 90 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU