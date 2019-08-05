Полтонны яблок уничтожили в Дагестане

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-05T17:10:32+03:00

Продукты были из заграницы

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В рамках рейда управления Россельхознадзора по Дагестану и республиканской таможни на окраине Махачкалы нашли 650 килограммов санкционных яблок. Их пытались провезти для продажи, передают пресс-службы ведомств.

Согласно маркировке, которую нашли на товаре, яблоки вырастили в Польше. Помимо этого, у водителя не было документов на перевозимый груз.

Яблоки изъяли и уничтожили на полигоне вблизи от Махачкалы. Против водителя составили административный протокол по 10.3 статье.

ИСТОЧНИК KP.RU