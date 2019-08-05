Россельхознадзор проиграл второй суд главе ставропольской ветеринарии
Второй судебный процесс Россельхознадзора против главы ставропольской ветеринарии закончился победой последнего. Россельхознадзор требовал назначения штрафа за отказ закрыть на карантин одно из хозяйств Кочубеевского района.
Взятые специалистами Россельхознадзора пробы в одном из КФХ Кочубеевского района показали подозрения на бруцеллез у двух животных. Но Кочубеевская станция по борьбе с болезнями животных и Ставропольская краевая станция опровергли эти подозрения. Было проведено больше 10 проверок поголовья, в том числе в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. И все они говорили о том, что животные здоровы.
Ленинский районный суд Ставрополя отклонил жалобу федерального надзорного ведомства. Но Россельхозназдор обжаловал это решение в краевой инстанции. И снова проиграл.
ИСТОЧНИК KP.RU