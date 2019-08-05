Россельхознадзор проиграл второй суд главе ставропольской ветеринарии

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-05T17:36:57+03:00

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Второй судебный процесс Россельхознадзора против главы ставропольской ветеринарии закончился победой последнего. Россельхознадзор требовал назначения штрафа за отказ закрыть на карантин одно из хозяйств Кочубеевского района.

Взятые специалистами Россельхознадзора пробы в одном из КФХ Кочубеевского района показали подозрения на бруцеллез у двух животных. Но Кочубеевская станция по борьбе с болезнями животных и Ставропольская краевая станция опровергли эти подозрения. Было проведено больше 10 проверок поголовья, в том числе в научно-исследовательском институте Министерства обороны РФ. И все они говорили о том, что животные здоровы.

Ленинский районный суд Ставрополя отклонил жалобу федерального надзорного ведомства. Но Россельхозназдор обжаловал это решение в краевой инстанции. И снова проиграл.

ИСТОЧНИК KP.RU