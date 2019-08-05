Экс-сенатора Арашукова и его отца оставили под стражей

СЕГОДНЯ 20:53 2019-08-05T20:53:31+03:00

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Решением Мосгорсуда Рауфа и Рауля Арашуковых оставили под стражей. Принятое ранее постановление о продлении ареста до 30 сентября обжаловала защита экс-сенатора. Апелляцию оставили без удовлетворения. Кроме Арашуковых до 30 сентября в СИЗО останутся еще пять фигурантов общего с ними дела. Это Руслан Арашуков, Гудер Хашукаев, Игорь Травинов, Николай Романов и Алан Кятов.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии и его отец - "газовый король", обвиняются в создании организованного преступного сообщества и хищении газа на сумму в 30 млрд рублей.

Сам некогда парламентарий не имеет непосредственного отношения к воровству и только прикрывал преступную деятельность, имея политическое влияние. Но вместе с этим его обвиняют в заказе двух убийств в КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU