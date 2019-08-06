2019-08-06T09:07:51+03:00
Происшествия

Пропавший на Ставрополье мужчина нуждается в медицинской помощи

Волонтеры ищут 53-летнего мужчину и просят помощи
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: Лиза АлертФото: Лиза Алерт
Изменить размер текста:

С 4 августа ищут 53-летнего Николая Кабанова из поселка Иноземцево. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске человека, который нуждается в медицинской помощи.

Мужчина среднего роста, с темными волосами и серыми глазами, среднего телосложения. В день пропажи оделся в футболку, шорты и кепку. При себе у него был рюкзак. Сообщить о местонахождении Николая можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
3-летний поджигатель: в Ставрополе троих детей спасли из горящей квартиры
Железноводск хвастается трехсотым новорожденным
Трактор и легковушка столкнулись в Буденновске
В опрокинутой «Гранте» на Ставрополье умер 39-летний водитель
Экс-сенатора Арашукова и его отца оставили под стражей
"Денег там больше, чем в остальных городах": фотограф из Сибири снял резиденцию Рамзана Кадырова
Житель Ингушетии потерял медведицу, которую везли мэру Магаса
Россельхознадзор проиграл второй суд главе ставропольской ветеринарии
В КБР хрупкая девушка помешала до смерти загонять прикованного к авто пса
Крупнейший автовокзал Ингушетии закрыли из-за нарушений
Экипажи штурмовиков становятся невидимками на Ставрополье
Полтонны яблок уничтожили в Дагестане
Кремль построят в Железноводске для детей
Фермеры Ставрополья начали собирать столовый виноград
В Польше около 20 чеченцев подрались с футбольными фанатами из-за места на рынке
Около 500 водителей на Ставрополье пренебрегают безопасностью детей
После публикаций в СМИ о плохом бетоне на стройке путепровода в Невинномысске провели экскурсию
Видео: маленький мальчик ногой перезаряжает автомат на свадьбе в Ингушетии