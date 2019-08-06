Пропавший на Ставрополье мужчина нуждается в медицинской помощи
Волонтеры ищут 53-летнего мужчину и просят помощи
Фото: Лиза Алерт
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С 4 августа ищут 53-летнего Николая Кабанова из поселка Иноземцево. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поиске человека, который нуждается в медицинской помощи.
Мужчина среднего роста, с темными волосами и серыми глазами, среднего телосложения. В день пропажи оделся в футболку, шорты и кепку. При себе у него был рюкзак. Сообщить о местонахождении Николая можно по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU