2019-08-06T09:17:17+03:00
Происшествия

Трактор и легковушка столкнулись в Буденновске

Водитель с небольшим стажем вождения госпитализирован
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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На перекрестке 5 августа водитель иномарки в Буденновске проигнорировал все знаки и вписался в трактор. Мужчина за рулем «Мицубиси Галант» по непонятным причинам выехал на встречку в зоне действия знаков «обгон запрещен» и «уступи дорогу» и столкнулся с «ЭО-2101».

35-летний водитель легковушки госпитализирован с сочетанной травмой. Его стаж вождения всего два года, хотя в злостных нарушителях он не числится. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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