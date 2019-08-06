Трактор и легковушка столкнулись в Буденновске

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-06T09:17:17+03:00

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На перекрестке 5 августа водитель иномарки в Буденновске проигнорировал все знаки и вписался в трактор. Мужчина за рулем «Мицубиси Галант» по непонятным причинам выехал на встречку в зоне действия знаков «обгон запрещен» и «уступи дорогу» и столкнулся с «ЭО-2101».

35-летний водитель легковушки госпитализирован с сочетанной травмой. Его стаж вождения всего два года, хотя в злостных нарушителях он не числится. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU