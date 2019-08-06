Дружные мошенники «развели» фермеров Ставрополья на 25 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-06T09:49:28+03:00

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В Ставрополе орудовала преступная группа из 4 мошенников. За главарем пошли супруга и два друга. Они предлагали фермерам химические средства защиты и удобрения, семена, пшеницу. Злоумышленники все рассчитывали, брали предоплату, но товар не поставляли. Так им удалось обмануть 7 организаций на сумму превышающую 25 миллионов рублей

Кроме того, предводитель баловался марихуаной: с одним из подельников он продал около 200 граммов вещества гражданину, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Возбуждено 9 уголовных дел, соединенных в одно производство. Дальше разбираться будет суд.

Один участник группы находится под стражей, двое других — под подпиской. Еще один участник группы уже находится в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU