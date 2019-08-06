Дружные мошенники «развели» фермеров Ставрополья на 25 млн рублей
В Ставрополе орудовала преступная группа из 4 мошенников. За главарем пошли супруга и два друга. Они предлагали фермерам химические средства защиты и удобрения, семена, пшеницу. Злоумышленники все рассчитывали, брали предоплату, но товар не поставляли. Так им удалось обмануть 7 организаций на сумму превышающую 25 миллионов рублей
Кроме того, предводитель баловался марихуаной: с одним из подельников он продал около 200 граммов вещества гражданину, который действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.
Возбуждено 9 уголовных дел, соединенных в одно производство. Дальше разбираться будет суд.
Один участник группы находится под стражей, двое других — под подпиской. Еще один участник группы уже находится в тюрьме, отбывая наказание за другие преступления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU