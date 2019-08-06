«Учителя будущего» будут работать на Ставрополье к 2024 году

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-06T12:17:28+03:00

70% учителей до 35 лет будут сопровождать и поддержать в первые три года работы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На Ставрополье создадут центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. С 2019 года стартует региональный проект «Учитель будущего». Он продлится до 2024 года и принесет конкретные результаты.

В 2020 году будет введена национальная система учительского роста педагогов. Помимо двух центров повышения квалификации, будет создан 1 центр оценки профмастерства.

70% учителей до 35 лет будут сопровождать и поддержать в первые три года работы.

И больше половины педагогов повысят уровень мастерства до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU