Дагестан и Ингушетия забыли о «Старшем поколении»: Медведев потребовал объяснений

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-06T12:35:58+03:00

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Премьер-министру Дмитрию Медведеву не понравилось исполнение федерального проекта «Старшее поколение» в двух регионах Северного Кавказа. Его проигнорировали Дагестан и Ингушетия. Еще в 8 территориях страны выявлены низкие показатели. Попали под раздачу за недостаточно обученных в профессиональном плане предпенсионеров Санкт-Петербург и Пермский край.

Министерству труда и соцзащиты РФ поручили проверить причину срыва сроков мероприятий. Власти до 10 августа должны принять меры и отчитаться о них министерству. А оно, в свою очередь, до 20-го числа доложит о результатах и внесет в правительство соответствующие предложения.

Проект в рамках нацпроекта «Демография» предусматривает создание системы по уходу за пожилыми и инвалидами, чтобы продлить их жизнь. Создание и модернизация учреждений соцобслуживания, переобучение предпенсионеров - основные задачи проекта, на который выделено 98,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU