Восемь ессентучан защитят проекты на «Машуке»
9 августа у подножия пятигорской горы Машук будет дан старт одноименному молодежному форуму. «Про Россию! Про тебя!» - под таким девизом пройдет юбилейная, десятая, встреча активных, талантливых, перспективных ребят.
Восемь ессентучан вышли с проектами в рамках первой смены «ПРОфессионалы РФ». Участники, которым от 20 до 30 лет, представят жюри работы на тему бизнеса, высоких технологий и карьерного роста. Бороться за звание лучших жителям курортного города придется среди изобретателей и начинающих предпринимателей, работников курортной и туристской сфер.
Вторую смену «ПРОактивное общество» посвятят решению социальных проблем и совершенствованию межнациональных отношений. Смена объединит журналистов и блогеров, лидеров молодежных движений культурно-исторических центров, волонтеров.
Из-за большого количества желающих принять участие в пятигорском молодежном форуме, а их в этом году около трех тысяч человек, решено было открыть и третью смену «Я-лидер».
Всего Ставрополье представит на самой крупной российской грантовой площадке 760 юношей и девушек. Все они станут претендентами на получение от 300 тысяч до 2,5 миллионв рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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