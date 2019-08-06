В тюрьму отправится мужчина, разгромивший гостиницу в Ставрополе

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-06T12:33:40+03:00

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В Ставрополе мужчина, который в плохом настроении крушил гостиничный номер, услышал приговор.

Год назад в декабре мужчина ночевал в гостинице. По утру у него было дурное настроение, из-за чего постоялец принялся все вокруг ломать без причины. Под его горячую руку попали письменный стол, карниз для штор, матрацы, шторы, занавески, постельное белье, шкафы, телефон, тумбы. Сломанную мебель ставрополец выбрасывал через окно. А оторванная батарея привела к затоплению помещения горячей водой.

Владелец гостиницы получил ущерб от неудачного гостя больше чем на 145 тысяч рублей. Пока шло разбирательство, местный «халк» за все разрушения заплатил. Но суд все равно назначил ему 1 год и 9 месяцев строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU