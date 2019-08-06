Ущерб от ураганного ветра в Ставрополе оценила администрация

СЕГОДНЯ 15:05 2019-08-06T15:05:17+03:00

До конца дня 7 августа все восстановительные работы будут завершены

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Ураган в ночь с 4 на 5 августа не причинил Ставрополю непоправимого ущерба. 44 поваленных дерева, поврежденные линии электропередачи — вот итог бушевавшей стихии.

Спасательные отряды, службы Горзеленстроя, лесничества и коммунальных предприятий с раннего утра 5 августа приступили к работе, чтобы расчистить город. Пришлось попотеть на «Холодных родниках» в Таманском лесу.

80% работ завершены. Задействованы 266 человек и 35 единиц техники. К концу 7 августа ничего не будет напоминать о непогоде, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU