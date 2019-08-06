Бывшему главе МВД по Ингушетии выдвинули обвинения

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-06T16:13:06+03:00

Ему давали взятку, чтобы он устроил человека в ведомстве

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Уголовное дело экс-руководителя МВД по Ингушетии полковника Савербега Шадиева передали в суд. Его обвиняют в мошенничестве, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

По версии сотрудников ведомства, в январе этого года Шадиев взял с потерпевшего 260 тысяч за то, чтобы того приняли на работу в органы. После того, как полковник забрал деньги, его поймали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД.

Мужчине инкриминируют третью часть 159 статьи (мошенничество). Теперь ему грозит полумиллионный штраф или шесть лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU