Бывшему главе МВД по Ингушетии выдвинули обвинения
Уголовное дело экс-руководителя МВД по Ингушетии полковника Савербега Шадиева передали в суд. Его обвиняют в мошенничестве, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.
По версии сотрудников ведомства, в январе этого года Шадиев взял с потерпевшего 260 тысяч за то, чтобы того приняли на работу в органы. После того, как полковник забрал деньги, его поймали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД.
Мужчине инкриминируют третью часть 159 статьи (мошенничество). Теперь ему грозит полумиллионный штраф или шесть лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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