2019-08-06T16:13:06+03:00
Происшествия

Бывшему главе МВД по Ингушетии выдвинули обвинения

Ему давали взятку, чтобы он устроил человека в ведомстве
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уголовное дело экс-руководителя МВД по Ингушетии полковника Савербега Шадиева передали в суд. Его обвиняют в мошенничестве, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

По версии сотрудников ведомства, в январе этого года Шадиев взял с потерпевшего 260 тысяч за то, чтобы того приняли на работу в органы. После того, как полковник забрал деньги, его поймали сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности МВД.

Мужчине инкриминируют третью часть 159 статьи (мошенничество). Теперь ему грозит полумиллионный штраф или шесть лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нурмагомедов: "Лев Дагестана скоро будет в деле. Ждите"
Овощеводам Ставрополья компенсируют затраты на производство семян
«Хотел наказать»: пожилой дагестанец не справился с банкоматом и решил его взорвать
Ущерб от ураганного ветра в Ставрополе оценила администрация
Успеть выполнить нацпроекты: Ставрополье ускорит темпы реализации
Соседи почуяли неприятный запах: в Ставрополе мужчина одиноко скончался в квартире
В Якутии житель Ингушетии набрал золота на 15 миллионов рублей
У старушки из Чечни украли золото и бриллианты почти на миллион рублей
20 молодых спецназовцев получат квартиры в Ставрополе
В тюрьму отправится мужчина, разгромивший гостиницу в Ставрополе
Восемь ессентучан защитят проекты на «Машуке»
Чеченец переплыл Байкал и установил мировой рекорд
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Дагестан и Ингушетия забыли о «Старшем поколении»: Медведев потребовал объяснений
Где чаще всего водители Ставрополья любят погонять
«Учителя будущего» будут работать на Ставрополье к 2024 году
Тащил прикованной к авто: измученную в КБР собаку увезут в Москву
Всадил нож в шею и повез в больницу: на Ставрополье мужа подозревают в убийстве жены