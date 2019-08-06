2019-08-06T16:40:00+03:00
Спорт

Нурмагомедов: "Лев Дагестана скоро будет в деле. Ждите"

Боец скоро анонсирует бой своего кузена
Антон ШАПОВАЛОВ
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Нурмагомедов: "Лев Дагестана скоро будет в деле. Ждите"Нурмагомедов: "Лев Дагестана скоро будет в деле. Ждите"Фото: СОЦСЕТИ
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов объявил на своем аккаунте в Instagram, что скоро его брат Шамиль Завуров вернется в октагон.

- Хочу сообщить, что старик (для спорта) [Завуров] скоро будет в деле. Информацию о его следующем бое вы узнаете на днях. Далеко не уходите, - написал Нурмагомедов.

Последний раз Завуров, более известный под псевдонимом «Лев Дагестана», дрался 13 июля в Каспийске. Тогда он по решению судей победил Матиаса Хуареса. До этого, в феврале, молодой человек проиграл французу Мансуру Барнауи, который нокаутировал своего оппонента в третьем раунде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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