Адвокаты бывшего боевика из КБР обжалуют приговор в Европейском суде по правам человека

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-06T18:42:09+03:00

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Бывшему боевику из КБР, которого вернули на родину обещанием, что уголовное дело заведено не будет, суд назначил 16 лет. По информации правозащитного центра «Мемориал», 24-летний Ислам Гугов намерен в Европейском суде по правам человека обжаловать решение.

В 2014 году Гугов уехал в Сирию, где примкнул к одной из воюющих группировок. Осознав, что ошибся в своих идеалах, парень засобирался было домой, но тут узнал, что на него заведено уголовное дело.

Отец Ислама получил от правоохранителей обещание, что его сына не осудят, если он самостоятельно вернется. Но на трапе Гугова схватили. В октябре 2016 его приговорили к 3 годам колонии общего режима. Защита добилась отмены приговора, а в феврале по новому уголовному делу суд оказался еще суровее – 16 лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU