2019-08-06T18:42:09+03:00
Происшествия

Адвокаты бывшего боевика из КБР обжалуют приговор в Европейском суде по правам человека

Ислам Гугов вернулся на родину после обещаний правоохранителей не заводить уголовное дело
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывшему боевику из КБР, которого вернули на родину обещанием, что уголовное дело заведено не будет, суд назначил 16 лет. По информации правозащитного центра «Мемориал», 24-летний Ислам Гугов намерен в Европейском суде по правам человека обжаловать решение.

В 2014 году Гугов уехал в Сирию, где примкнул к одной из воюющих группировок. Осознав, что ошибся в своих идеалах, парень засобирался было домой, но тут узнал, что на него заведено уголовное дело.

Отец Ислама получил от правоохранителей обещание, что его сына не осудят, если он самостоятельно вернется. Но на трапе Гугова схватили. В октябре 2016 его приговорили к 3 годам колонии общего режима. Защита добилась отмены приговора, а в феврале по новому уголовному делу суд оказался еще суровее – 16 лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кабинет «Головной боли» принимает пациентов в Ставрополе
«Краповый десант» развернется на Театральной площади Ессентуков
Три управляющие компании получили лицензии на Ставрополье
Нурмагомедов: "Лев Дагестана скоро будет в деле. Ждите"
Овощеводам Ставрополья компенсируют затраты на производство семян
Бывшему главе МВД по Ингушетии выдвинули обвинения
«Хотел наказать»: пожилой дагестанец не справился с банкоматом и решил его взорвать
Ущерб от ураганного ветра в Ставрополе оценила администрация
Успеть выполнить нацпроекты: Ставрополье ускорит темпы реализации
Соседи почуяли неприятный запах: в Ставрополе мужчина одиноко скончался в квартире
В Якутии житель Ингушетии набрал золота на 15 миллионов рублей
У старушки из Чечни украли золото и бриллианты почти на миллион рублей
20 молодых спецназовцев получат квартиры в Ставрополе
В тюрьму отправится мужчина, разгромивший гостиницу в Ставрополе
Восемь ессентучан защитят проекты на «Машуке»
Чеченец переплыл Байкал и установил мировой рекорд
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Дагестан и Ингушетия забыли о «Старшем поколении»: Медведев потребовал объяснений
Где чаще всего водители Ставрополья любят погонять
«Учителя будущего» будут работать на Ставрополье к 2024 году
Тащил прикованной к авто: измученную в КБР собаку увезут в Москву
Всадил нож в шею и повез в больницу: на Ставрополье мужа подозревают в убийстве жены