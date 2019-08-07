Появилось видео, как в Ингушетии ликвидировали боевика

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-07T10:49:43+03:00

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Пресс-служба Национального антитеррористического комитета опубликовала видео того, как в Ингушетии сотрудники ФСБ ликвидировали боевика.

Напомним, в Ингушетии в селе Вознесенское сотрудники ФСБ начали операцию, в ходе которой был убит представитель запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Боевику предлагали сдаться, но он оказал сопротивление.

У него нашли автомат, пару гранат и самодельная бомба мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте. Как сообщают в НАК, убитый вербовал жителей Ингушетии, чтобы создать террористическую ячейку.

Среди сотрудников ФСБ погибших или раненных нет, среди мирного населения - тоже.

Ликвидация террориста в Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU