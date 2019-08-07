Средняя зарплата ставропольского агрария 27 тысяч рублей
Темпы роста зарплаты сельхозработников в крае выше, чем в любой другой профессиональной области
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На Ставрополье зарплата работников сельского хозяйства подросла на 13,4% в 2019 году. В краевом минсельхозе сообщают, что средняя зарплата в месяц у работников АПК 27,1 тыс рублей.
Темы роста оплаты труда аграриев в регионе выше, чем в других областях . А еще ставропольцы получают больше, чем работники сельского хозяйства в Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU