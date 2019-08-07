2019-08-07T11:24:55+03:00
Общество

Как Брюс Ли: "Чеченский Халк" показал, как его отец разбивает доски налету

Фрагмент войдет в фильм о жизни Тамаева
Антон ШАПОВАЛОВ
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Как Брюс Ли: "Чеченский Халк" показал, как его отец разбивает доски налетуКак Брюс Ли: "Чеченский Халк" показал, как его отец разбивает доски налетуФото: СОЦСЕТИ
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"Чеченский Хал" поделился видеороликом, в котором он показывает, как его отец разбивает доски в стиле Брюс Ли. Тамаев-старший подпрыгнул и налету разбивает деревянные доски, сложенные вдвое.

- Все же хотели увидеть отца. Ну, он на спорте. Ему 37 лет, - написал блогер.

Первая попытка папы "Чеченского Халка" прошла неудачно: он ударил слишком низко и только выбил доски из рук сына. Однако следующий шанс он реализовал. Доски разломились не ровно посередине, но около того.

Комментаторов впечатлил удар отца Тамаева. Многие спрашивали, нет ли его в Instagram, на что молодой человек отвечал отрицательно.

В описании "Чеченский Халк" анонсировал новый ролик на YouTube-канале, который выйдет через два-три дня. В нем Тамаев расскажет, чем и как он живет.

- Скоро на моем канале в ютубе выйдет очень мощное видео о том, как я живу. Через два-три дня будет готово.

Отец Тамаева разбивает доски как Брюс Ли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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