9-летний мальчик утонул на озере в Левокумском районе

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-07T11:39:44+03:00

Рыбак вытащил ребенка на берег, но спасти ему жизнь не смог

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В Левокумском районе следователи начали проверку после утопления 9-летнего мальчика в озере. 4 августа ребята резвились около водоема в селе Бургун-Маджары. Один мальчишка решил показаться смельчаком и прыгнул в озеро. Он начал тонуть. Находившийся недалеко рыбак вытащил его на сушу. К сожалению, мальчик все равно не выжил.

Следователи назначили медицинскую экспертизу, осмотрели место происшествия, опросили рыбака и детей. Будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU