"Я потеряю все, если проиграю": Нурмагомедов рассказал, что будет, если выиграет Порье

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-07T14:16:04+03:00

Однако боец уверен, что ему достаточно готовиться, чтобы справиться

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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил, чего боится в бое с Дастином Порье. Этим он поделился с журналистами UFC Russia.

- Психологическая ответственность давит на меня. Самое главное - чтобы я для себя знал, на что иду и что могу потерять. Я знаю, что могу потерять все, если проиграю этот бой, - сказал Нурмагомедов.

К перспективе потерять все боец относится с полной серьезностью. Чтобы избежать этого, он тренируется и морально готовится. Однако такова прелесть спорта: никто не может уверенно сказать, что будет к октагоне.

Напомним, следующий бой россиянина состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов будет защищать свой чемпионский титул. Сейчас на счету спортсмена 27 боев, все из которых закончились победой.

ИСТОЧНИК KP.RU