2019-08-07T15:13:25+03:00
Авто

Где поджидают ставропольских водителей 55 новых камер

Новые устройства значительно «поумнели»
Полина ШАПОШНИКОВА
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55 новых камер видеофиксации нарушений водителей установили в августе на Ставрополье. Ими оборудовали федеральную трассу «Кавказ», «Обход города Пятигорска, «Минеральные Воды – Кисловодск», «Подъезд к городу Ставрополю», «Подъезд к городу Черкесску», «Лермонтов – Черкесск», «АстраханьЭлиста – Ставрополь», «Кочубей – НефтекумскЗеленокумск – Минеральные Воды».

Устройства не только фиксируют скорость, но и способны реагировать на игнорирование пешеходов, проезд на красный, нарушение движения по полосам и выезд на встречку. Видеозапись нарушения сохраняется.

Всего на данный момент в крае работает 130 камер, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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