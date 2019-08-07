Где поджидают ставропольских водителей 55 новых камер

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-07T15:13:25+03:00

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55 новых камер видеофиксации нарушений водителей установили в августе на Ставрополье. Ими оборудовали федеральную трассу «Кавказ», «Обход города Пятигорска, «Минеральные Воды – Кисловодск», «Подъезд к городу Ставрополю», «Подъезд к городу Черкесску», «Лермонтов – Черкесск», «Астрахань – Элиста – Ставрополь», «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды».

Устройства не только фиксируют скорость, но и способны реагировать на игнорирование пешеходов, проезд на красный, нарушение движения по полосам и выезд на встречку. Видеозапись нарушения сохраняется.

Всего на данный момент в крае работает 130 камер, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU