2019-08-07T16:49:55+03:00
Политика

Проблему с водоотведением КМВ Владимиров попросил решить Путина

В трех городах Ставрополья невозможно осуществить крупное строительство
Полина ШАПОШНИКОВА
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Старая городская система водоотведения на КМВ осложняет строительство, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров президенту страны Владимиру Путину.

Ситуация актуальна для Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. «Я сегодня не могу давать им разрешение на крупное строительство, потому что у меня нет возможности», - проинформировал губернатор. Он попросил Путина включить край в нацпроект экспортоориентированности по экспорту услуг как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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