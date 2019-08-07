Проблему с водоотведением КМВ Владимиров попросил решить Путина
В трех городах Ставрополья невозможно осуществить крупное строительство
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Старая городская система водоотведения на КМВ осложняет строительство, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров президенту страны Владимиру Путину.
Ситуация актуальна для Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. «Я сегодня не могу давать им разрешение на крупное строительство, потому что у меня нет возможности», - проинформировал губернатор. Он попросил Путина включить край в нацпроект экспортоориентированности по экспорту услуг как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод.
ИСТОЧНИК KP.RU