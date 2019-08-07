Проблему с водоотведением КМВ Владимиров попросил решить Путина

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-07T16:49:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Старая городская система водоотведения на КМВ осложняет строительство, сообщил глава Ставрополья Владимир Владимиров президенту страны Владимиру Путину.

Ситуация актуальна для Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. «Я сегодня не могу давать им разрешение на крупное строительство, потому что у меня нет возможности», - проинформировал губернатор. Он попросил Путина включить край в нацпроект экспортоориентированности по экспорту услуг как подпрограмму развития Кавказских Минеральных Вод.

ИСТОЧНИК KP.RU