Дело о покушении на силовиков завели после ликвидации боевика в Ингушетии
В республике при КТО уничтожили террориста ИГИЛ*
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После КТО в Ингушетии 7 августа, в ходе которой силовики уничтожили готовящего теракт боевика, возбуждено уголовное дело. Как уточняют республиканские следователи в городе Малгобек, по признакам преступления, предусмотренного статьей "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
В 4.30 утра операцию по ликвидации террориста провели в селе Вознесенское, где в одном из домов отказался сдаваться боевик запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
ИГИЛ* - запрещенная в России международная террористическая организация.
Ликвидация террориста в Ингушетии.
ИСТОЧНИК KP.RU