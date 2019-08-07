Дело о покушении на силовиков завели после ликвидации боевика в Ингушетии

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-07T18:46:36+03:00

В республике при КТО уничтожили террориста ИГИЛ*

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После КТО в Ингушетии 7 августа, в ходе которой силовики уничтожили готовящего теракт боевика, возбуждено уголовное дело. Как уточняют республиканские следователи в городе Малгобек, по признакам преступления, предусмотренного статьей "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

В 4.30 утра операцию по ликвидации террориста провели в селе Вознесенское, где в одном из домов отказался сдаваться боевик запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

ИГИЛ* - запрещенная в России международная террористическая организация.

Ликвидация террориста в Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU