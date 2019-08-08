Ставрополец убил приятеля за домогательства

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-08T09:26:56+03:00

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В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве мужчины. Им стал 50-летний мужчина, который, по данным следствия, в июле на одной из дач в товариществе «Грушевый» убил знакомого, начавшего к нему приставать после распития алкоголя. Мужчина не стерпел, ударил воздыхателя по голове, поджог одеяло, на котором тот лежал. После пожара был обнаружен труп.

Подозреваемый находится под стражей. Следствие ведется, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU