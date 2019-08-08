На кого предпочитают охотиться ставропольцы

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-08T10:17:17+03:00

Больше всего разрешений в 2019 году было выдано на отстрел пушных животных

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На Ставрополье продолжают выдавать разрешения охотникам. С 2017 года ставрпоольским охотникам выдают разрешения по принципиально новому способу. Если разрешений больше, чем охотников, то они раздаются в порядке очереди. В ином случае проводится жеребьевка.

Заявления подаются по каждому виду и по каждому угодью отдельно.

С марта по июнь 4105 заявок принято на участие в распределении разрешений на добычу вальдшнепа, степной и полевой дичи, водоплавающей и болотно-луговой дичи на летне-осенний и осенне-зимний сезоны. На степную и полевую дичь разрешения уже выданы. Но есть возможность подать заявку до 31 августа на охоту за водоплавающей дичью.

Больше 5,5 тысяч человек изъявили желание поохотиться на пушных животных, 500 — на самцов фазанов. Заявки принимаются также до конца лета, сообщили в пресс-службе миприроды СК.

ИСТОЧНИК KP.RU