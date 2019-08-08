На «бабку-царапку» пожаловался владелец авто в Ставрополе
По его словам, женщина испортила машину
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В Ставрополе обсуждают еще одну старушку, которая, по мнению автовладельца, царапает припаркованные машины. Пенсионерку «засекли» на улице Серова. Видеоролик с проделками женщины разместил в соцсетях расстроенный владелец авто.
«Победа26» пишет, что на записи видно, как героиня ролика опасливо смотрит по сторонам, прежде чем подойти к транспорту и произвести загадочное движение рукой. После этого владелец обнаружил повреждение на кузове.
До этого подобный ролик был сделан в микрорайоне Перспективном. Там хромающая бабушка проказничала с иномаркой.
В Ставрополе женщина царапает авто.
ИСТОЧНИК KP.RU