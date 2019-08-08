2019-08-08T12:50:57+03:00
Общество

Политолог о встрече Владимирова и Путина: «Предложения губернатора направлены на усиление экономических и социальных позиций Ставрополья»

Комментарии экспертов
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Своим мнением о встрече президента Владимира Путина с губернатором Владимиром Владимировым поделилась директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского госуниверситета, профессор, доктор политических наук Майя Аствацатурова:

- Рабочая встреча президента РФ с губернатором Ставрополья содержательно базировалась на принципах консервативно-охранительной доктрины власти и управления, которая реализуется федеральным центром. Закономерно, что главные проблемы обсуждения имели социально-экономическую направленность в общем усилении социального курса внутренней политики РФ.

Владимиров привел конкретные показатели роста потока отдыхающих и туристов и общего объема курортно-рекреационных услуг с учетом возрастания интереса к региону туристов из ближнего и дальнего зарубежья. В то же время он заострил проблему экологического состояния КМВ, проблему очистных сооружений, на основании чего внес предложение включить Ставрополье в национальный проект экспортоориентированности услуг как целевую подпрограмму КМВ.

Закономерно, что губернатор обратил внимание президента на успехи Ставропольского края в области сельского хозяйства, традиционно развитого в регионе и акцентировал реальные возможности края в обеспечении потребностей россиян в качественных продуктах, которые все больше замещают импорт продовольственных товаров. Он поднял актуальную для региона проблему социального облика и качества социальной среды сельских поселений, которая нуждается в разработке программы, аналогичной программе «Городская среда» и просил президента РФ поддержать эту инициативу.

В общем плане рабочая встреча имела конкретный, целеориентированный характер. В диалоге с президентом РФ губернатор Ставрополья сделал конкретные обоснованные предложения, отражающие потребности региона и направленные на большую интеграцию края в общероссийские социально-экономические процессы, на усиление экономических и социальных позиций Ставрополья.

Депутат Думы СК, сопредседатель регионального ОНФ Виктор Надеин считает, что «сам факт встречи на высшем уровне президента и губернатора - уже второй за последнее время - можно расценивать как знак особого внимания, более того, особого расположения к нашему региону».

А, по мнению заведующей научно-исследовательской лабораторией СКИ РАНХиГС Екатерины Агеевой, включение края в нацпроекты обеспечит гарантии для зарубежных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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