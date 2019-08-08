В Ставрополе строят 3 площадки для собак
Уже начато строительство в Промышленном районе
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С 1 сентября в Ставрополе появятся площадки для выгула собак в трех районах города. Специальные территории будут оборудованы по адресам: Доваторцев, 45, пр. Кулакова 49/2, в сквере «Дубовая роща» в Александровском парке.
Каждую из площадок огородят забором, внутри будут установлены собачьи тренажеры, урны с мешками для сбора отходов, лавочки и беседка.
Промышленный район строительство начал первым, скоро подтянутся и остальные районы краевой столицы, сообщает пресс-служба администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU