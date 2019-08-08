Абитуриент пытался поступить на бюджет за 50 тысяч рублей в Дагестане
Но сотрудников университета поймали с поличным
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Сотрудники МВД по Дагестану задержали ответственного секретаря и технического организатора приемной комиссии в ДГПУ (Дагестанском государственном педагогическом университете). Их поймали 6 августа, передает пресс-служба ведомства.
Сотрудники вуза обещали устроить абитуриента за 50 тысяч рублей. Его мать передала деньги, но их застали неравнодушные люди. Сотрудников задержали, сейчас решается вопрос с возбуждением уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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