Репчатый лук держит Ставрополье в лидерах по его производству в стране

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-08T16:56:28+03:00

Овощей в этом году ожидают собрать больше, чем в предыдущем

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На Ставрополье продолжается уборка овощей открытого грунта во всех территориях. Уже собрано 25,9 тыс. тонн. И большая часть приходится на репчатый лук — 9 тыс. тонн. Край уверенно держится в пятерке лидирующих регионов страны по производству этого овоща. Томатов и огурцов собрано 5 и 1 тыс. тонн соответственно. Результат — заслуга Левокумского, Арзгирского районов и Нефтекумского округа.

Центральная часть Ставрополья пополнила овощную корзину 2 тыс. тонн капусты и 1,5 тыс. тонн столовой свеклы. Остальные овощи потянули на 6,7 тыс. тонн.

В 2019 году ожидают собрать на 2% овощей больше, чем год назад.

ИСТОЧНИК KP.RU