2019-08-08T17:21:24+03:00
Общество

Аналога в России нет: в Невинномысске развивается производство пищевой двуокиси углерода

Губернатору Ставрополья показали, как работает новая установка
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Губернатор на "Невинномысском Азоте".Губернатор на "Невинномысском Азоте".
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Владимир Владимиров посетил предприятие «Невинномысский Азот». Глава края ознакомился с работой новой установки по производству жидкой пищевой двуокиси углерода.

Линия была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. Сегодня она работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Производственная мощность составляет 4 тонны продукции в час. По словам заместителя исполнительного директора «Невинномысского Азота» Олега Тальберга, выпускаемая пищевая двуокись углерода по своим характеристикам превосходит требования, предъявляемые соответствующим ГОСТом. Как прозвучало, в России не производится другой аналогичной продукции столь же высокого качества. Пищевая углекислота ориентирована в первую очередь на внутрикраевого производителя газированных напитков и производителей Юга России.

Руководство компании «ЕвроХим», которой принадлежит «Невинномысский Азот», рассчитывает также на заключение контрактов с крупнейшими мировыми производителями газировок, работающими на территории Российской Федерации: сейчас предприятие проходит соответствующие сертификации.

Также Владимир Владимиров побывал в цехе производства аммиака. Это «марочная» продукция «Невинномысского Азота». Линия по её выпуску мощностью 1360 тонн в сутки работает с 1973 года. Вместе с тем в 2014 году здесь была проведена комплексная модернизация. В её результате производительность была увеличена почти до 2 тысяч тонн в сутки, а расход природного газа сократился на 9,5%.

- Очень важно, что такие крупные промышленные предприятия продолжают своё развитие в крае, внедряют новую продукцию и нацеливаются на новые рынки сбыта. В этом один из результатов поддержки, которую мы адресуем промышленному комплексу в виде налоговых льгот и в других формах. В ответ мы ожидаем не только увеличения производственных показателей, но и повышения уровня участия в социальном развитии региона, в повышении благосостояния ставропольцев, - прокомментировал Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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