В Ингушетии поймали члена ОПГ, участники которой отдавали кавказских женщин в сексуальное рабство

СЕГОДНЯ 18:25 2019-08-08T19:25:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ингушетии сотрудники МВД задержали Иссу Альтемирова — участника банды, члены которой построила преступную схему на сексе с жительницами Кавказа. Мужчины склоняли девушек к плотской любви, снимали это, а потом зарабатывали на девушках, угрожая им опубликовать запись. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Исса Альтемиров является родным братом Хасана — главаря ОПГ. Как уверяет следствие, члены банды наживались на роликах специфическим образом: они заставляли их героинь заниматься сексом с другими мужчинами.

Того самого Хасана Альтемирова задержали еще месяц назад. Его поймали после того, как о преступной схеме догадался один из мужей. Тогда с Хасаном пытались расквитаться оскорбленные родственники мужчины. Сначала на него совершили покушение, а немного позже его хотели выкрасть из больницы, где он лежал с прошлыми ранами. Тогда Хасана спасла родня.

ИСТОЧНИК KP.RU