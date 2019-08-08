Чиновник из Дагестана заработал на жилье для сироты
Он купил плохой дом дороже, чем можно было
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Заместителя главы Ахтынского района Дагестана подозревают в том, что он злоупотребил своими должностными полномочиями. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете по республике.
Как установили в правоохранительных органах, в декабре прошлого года чиновник посредством административных денег приобрел жилье для 22-летней сироты из села Ахты. Однако купленная собственность оказалась в непригодном состоянии. Следствие уверено, что госслужащий знал о плохом качестве дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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