2019-08-08T19:23:52+03:00
Происшествия

Чиновник из Дагестана заработал на жилье для сироты

Он купил плохой дом дороже, чем можно было
Антон ШАПОВАЛОВ
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Заместителя главы Ахтынского района Дагестана подозревают в том, что он злоупотребил своими должностными полномочиями. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете по республике.

Как установили в правоохранительных органах, в декабре прошлого года чиновник посредством административных денег приобрел жилье для 22-летней сироты из села Ахты. Однако купленная собственность оказалась в непригодном состоянии. Следствие уверено, что госслужащий знал о плохом качестве дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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