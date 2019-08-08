2019-08-08T19:51:11+03:00
Общество

В Чечне восстановят древнейший замок республики - видео и фото

Это поможет региону увеличить число туристов, уверен Кадыров
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Чечне восстановят древнейший замок республикиВ Чечне восстановят древнейший замок республикиФото: СОЦСЕТИ
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Власти Чечни намереваются реставрировать старейший замок, возраст которого превышает отметку в полторы тысячи лет. Об этом рассказал Рамзан Кадыров на своей странице во ВКонтакте.

- В Шаройском районе я осмотрел историко-архитектурный комплекс, в который входят семь башен, мечеть и арка, это уникальный объект, которому около полутора тысяч лет. На территории комплекса принимаются меры, которые помогут сохранить и восстановить памятник культуры, - написал глава Чечни.

Как он отметил, сейчас реставрированы четыре башни. Работы ведутся и на других частях исторического комплекса. Благодаря этому сооружению власти хотят развивать горный и культурный туризм в республике.

Перспективы туристического роста в Шаройском районе отметил и сам Кадыров. Он сказал, что власти Чечни намерены восстановить все историко-архитектурные комплексы на территории муниципалитета.

Также район будут развивать промышленно, заявил Кадыров.

- В завершение поездки в селе Химой я проверил ход работ по подготовке к добыче известняка. Он будет перерабатываться на базе технопарка "Казбек" в Чири-Юрте. Проведённые исследования показали, что сырьё в здешних местах исключительно высокого качества.

Древнейший замок в Чечне. Вид сверху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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