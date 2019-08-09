Ставрополец на улице раздел парня с обидной надписью на майке

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-09T09:59:30+03:00

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В Ставрополе мужчина заставил прохожего снять майку с надписью, которая оскорбляла трезвых людей. Свой поступок он заснял на видео и опубликовал в соцсетях.

На белой майке парня красными буквами было написано, что трезвые люди, переводя на язык джентльменов, не заслуживают уважения. Это не понравилось проходящему мимо гражданину, и он сам, не пренебрегая оскорбительными словами, заставлял человека снять одежду прямо на улице, угрозами принуждал «порвать» ее. Молодой человек обещал дойти до подъезда и избавиться от одежды, но автор ролика был неумолим, он даже применил физическое воздействие.

Ролик разделил горожан на два противоположных лагеря: сочувствующих безобидному парню и поддерживающих нападавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU