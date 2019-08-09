Вандал, сдавшийся полиции в Ставрополе, осужден

СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-09T10:12:56+03:00

Он заплатит 7 тысяч рублей за разбитое стекло

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В Ставрополе суд вынес приговор вандалу,который бросил кирпич в стекло остановки «Пржевальского» на Ленина.

Мужчина рассказал, что он разбил остановку просто так. Испугавшись ответственности, он забрал орудие «убийства» павильона и выбросил его по дороге.

Узнав о том, что его ищут, мужчина сам сдался полиции. Суд приговорил вандала к штрафу в размере 7 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU