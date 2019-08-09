Замначальника ставропольской полиции пойдет под суд за взятку больше 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-09T10:30:01+03:00

Экс-полицейский пообещал жителю Ставрополя справку, подтверждающую его травмирование во время службы

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Экс-заместитель начальника госпиталя медико-санитарной части ставропольской полиции предстанет перед судом Карэн Гулиев обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

15 марта 2019 года он находясь в автомобиле у своей работы получил от жителя Ставрополя деньги за то чтобы получить медицинского заключение о травмировании во время прохождения службы в органах внутренних дел. Взятка составила 2,3 млн рублей. Но полномочия Гулиева не позволяли выполнить обещанное. Он был задержан оперативниками.

Дело передано в суд, сообщили в МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU