"Синтоловый качок" рассказал, чем нужно питаться, чтобы выросли "базуки"
Кирилл Терешин, известный под псевдонимами "Синтоловый качок" и "Руки-Базуки" рассказал, чем он питался до того, как накачал руки синтолом. Фотографией "старых времен" и рекомендацией фрик поделился со своими подписчиками в Instagram.
- Стаж - два года. Шестиразовое питание (полторы тысячи калорий в день). Знаю, что надо было в день употреблять по три тысячи калорий. Но, увы, финансов не было на это. Так бы руки были бы 45 сантиметров. Здесь на данный момент вес 80 килограмм, руки 41 сантиметров, - написал Терешин.
У подписчиков возникли сомнения, говорит ли правду "Синтоловый качок". Комментаторы утверждают, что "Руки-Базуки" завышает размер бицепса.
- Какие тут 41 сантиметров!? Врун.
- Шестиразовое питание и полторы тысячи калорий?
На все нападки Терешин отвечает односложно: "Думай так". Иногда он пускается в объяснения.
- Да, ошибка есть у всех, кто себе еду выбирает. Например, гречку или рис накладывает 200 грамм. На самом деле, это будет 50 грамм, так как все остальное - это вода, - поделился с подписчиками Терешин.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»