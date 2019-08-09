"Синтоловый качок" рассказал, чем нужно питаться, чтобы выросли "базуки"

СЕГОДНЯ 10:46 2019-08-09T10:50:10+03:00

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Кирилл Терешин, известный под псевдонимами "Синтоловый качок" и "Руки-Базуки" рассказал, чем он питался до того, как накачал руки синтолом. Фотографией "старых времен" и рекомендацией фрик поделился со своими подписчиками в Instagram.

- Стаж - два года. Шестиразовое питание (полторы тысячи калорий в день). Знаю, что надо было в день употреблять по три тысячи калорий. Но, увы, финансов не было на это. Так бы руки были бы 45 сантиметров. Здесь на данный момент вес 80 килограмм, руки 41 сантиметров, - написал Терешин.

У подписчиков возникли сомнения, говорит ли правду "Синтоловый качок". Комментаторы утверждают, что "Руки-Базуки" завышает размер бицепса.

- Какие тут 41 сантиметров!? Врун.

- Шестиразовое питание и полторы тысячи калорий?

На все нападки Терешин отвечает односложно: "Думай так". Иногда он пускается в объяснения.

- Да, ошибка есть у всех, кто себе еду выбирает. Например, гречку или рис накладывает 200 грамм. На самом деле, это будет 50 грамм, так как все остальное - это вода, - поделился с подписчиками Терешин.

ИСТОЧНИК KP.RU