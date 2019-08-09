2019-08-09T10:48:24+03:00
Происшествия

Водитель на Ставрополье умер в перевернувшемся автомобиле

Парень проигнорировал знак по ограничению скорости
Полина ШАПОШНИКОВА
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25-летний водитель умер в Туркменском районе в перевернувшемся автомобиле. 8 августа около 4:30 на дороге «Камбулат - Летняя Ставка – Яный – Новокучерлинский» парень за рулем «Богдан-211010-82» двигался со слишком высокой скоростью, несмотря на знак, ограничивающий скорость до 50 километров в час. Машина съехала с дороги и перевернулась. Водитель скончался от травм на месте.

Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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