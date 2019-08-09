Водитель на Ставрополье умер в перевернувшемся автомобиле

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-09T10:48:24+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летний водитель умер в Туркменском районе в перевернувшемся автомобиле. 8 августа около 4:30 на дороге «Камбулат - Летняя Ставка – Яный – Новокучерлинский» парень за рулем «Богдан-211010-82» двигался со слишком высокой скоростью, несмотря на знак, ограничивающий скорость до 50 километров в час. Машина съехала с дороги и перевернулась. Водитель скончался от травм на месте.

Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU