В Беслане парень приревновал девушку к интернету и попал под уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-09T11:17:32+03:00

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Полицейские из ОМВД по Правобережному району Северной Осетии завели дело на жителя Беслана за "причинение значительного материального ущерба". В сердцах парень выхватил телефон у девушки и разнес об асфальт. Гаджет стоил дороже 70 тысяч рублей.

Как уточняют правоохранители, 29-летний попавший под уголовное преследование мужчина просил отказаться подругу от навороченного смартфона на время, пока та лежала в больнице, объяснив, что слишком много времени она тратит на посиделки в сети.

Взамен даже принес ей простой телефон без выхода в интернет. Но знакомая заботу не оценила и отказалась отдавать свой гаджет. Тогда-то парень со зла и выхватил и разбил. За содеянное он уже раскаялся и пообещал все компенсировать.

ИСТОЧНИК KP.RU