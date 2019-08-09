Руководитель «Водоканала» в Ингушетии скрывал миллионы от налоговой
Он рассчитывался с кредиторами через счета третьих лиц
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Следователи разбираются в деле руководителя «Водоканла» в городе Малгобек. Его подозревают в сокрытии денег от налоговой. У предприятия была задолженность перед ФНС, но мужчина таил доход в 2,2 млн рублей. Он производил расчеты с кредиторами и дебиторами, минуя расчетные счета МУП «Водоканал г. Малгобек», допуская расчет с кредиторами через счета третьих лиц, сказано в сообщении пресс-службы следкома в Ингушетии.
После проверок сотрудниками ФСБ возбуждено уголовное дело. Расследование ведется.
ИСТОЧНИК KP.RU