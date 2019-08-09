2019-08-09T14:26:34+03:00
Общество

"Если есть претензии, скажите это в Грозном": Кадыров обратился к дагестанцам по поводу имама Шамиля

Также глава Чечни прокомментировал митинг в Махачкале
Антон ШАПОВАЛОВ
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Кадыров обратился к дагестанцам по поводу имама ШамиляКадыров обратился к дагестанцам по поводу имама ШамиляФото: СОЦСЕТИ
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Рамзан Кадыров вновь провел прямой эфир, в котором обсуждал тему имама Шамиля и реакции на его позицию по поводу деятельности исторической личности. Он предложил всем недовольным приехать в Грозный и поговорить с ним об этом.

- Вы же, дагестанцы, воевали против имама Шамиля. Вы же давали за его голову большие деньги. Есть Дагестан, который считает его предателем, и есть Дагестан, который считает его героем. А я слова не сказал плохого, и вы начали. Как будто у вас дел других нет, - заявил глава Чечни.

Кадыров также прокомментировал инициативу дагестанцев провести митинг в центре Махачкалы.

- Если у вас есть претензии, я здесь, в центре Грозного. Приезжайте. Зачем вам проводить митинг в центре Махачкалы, если я — виновник?

Напомним, конфликт разгорелся после интервью Кадырова, в котором он оценил важность исторической фигуры в жизни Кавказа. Тогда его слова многие расценили как попытку очернить личность имама. По этому поводу в четверг в Махачкале прошел несанкционированный митинг, в котором участвовало около 30 человек. Однако недовольных удалось быстро успокоить без применения силы.

Кадыров - о недовольных его словами дагестанцах и их действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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